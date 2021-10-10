Активісти влаштували автопробіг до будинку Зеленського

Активісти влаштували автопробіг до будинку Президента Володимира Зеленського у Кончі-Заспі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Суспільне.

Як зазначив співорганізатор акції та лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко, біля будинку Зеленського зібралося приблизно 100-150 активістів.

Кордон поліції під будинком Зеленського в Конча-Заспі, куди вирушив автопробіг pic.twitter.com/Tg6gHsqkI8 - СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) October 10, 2021

"Ми хочемо спокійно працювати й мати еволюційний політичний процес, щоб не було вуличних заворушень, вогнів, щоб нічого не палало", - сказав він.

За підрахунками організаторів, будинок Президента охороняли кількасот правоохоронців.

Представник поліції діалогу Роман Чеповський зауважив, що кількість правоохоронців достатня для забезпечення порядку на мирній акції. Також на місці чергують представники Червоного хреста.

Повідомляється, що активісти запалили фаєри, а також розгорнули банер з написом "Коломойського - під санкції".

Як повідомлялося, у Козині Київської області другу добу триває акція під будинком експрезидента Петра Порошенка, яку проводять "дві громадські організації з різними точками зору на політичні події".

Поліція повідомила, що на одного з учасників акції за вчинення дій, які порушують громадський порядок, складено адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).