Активісти запустили над окупованим Кримом велетенський прапор України. (Фото)

28 лютого активісти запустили у бік окупованого Криму велетенський прапор України із посланнями для мешканців півострова

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Прапор розміром 20 м на 6 м пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова. Його запустили в Крим на повітряних кулях із Каланчака.

Акція була присвячена Дню спротиву окупації Криму.

Один із її координаторів Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор за кілька днів до акції розмістили в "Кримському будинку" в Києві. Всі охочі приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують жити на території півострова.

"Діти писали: "Крим - Україна", "Крим буде Україна". До мене зверталися з Туреччини, з Латвії представники нашої діаспори для того, щоб від них теж були підписи на цьому прапорі. Цей прапор буде об'єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне звільнення й деокупацію Криму і за звільнення всіх політв'язнів", - розповів Рамазанов.

Він додав, що на прапорі свої звернення написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров й Ільмі Умеров. Прапор також принесли до Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.