Антивакцинатора Остапа Стахіва відправили під варту.

Він може вийти під заставу у майже мільйон гривень

Галицький районний суд Львова відправив відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва під варту на 60 днів. Його підозрюють в намаганні повалити конституційний лад під керівництвом російських кураторів.

Про це свідчить трансляція засідання суду.

Альтернативою триманню під вартою суд обрав заставу у 998 тисяч гривень. Підозрюваний під час засідання запевнив, що внести її не зможе, оскільки таких грошей не має.

Стахіва також зобов'язали здати свій закордонний паспорт, а якщо він внесе заставу - не виїжджати зі Львова.

16 листопада Служба безпеки України провела обшуки у Стахіва та оголосила йому про підозру в намаганні повалити конституційний лад.

У спецслужбі заявили, що заблокували "деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під антивакцинаторськими гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі".

СБУ наголосила, що зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією СБУ, їхні дії координували російські куратори. Під час обшуків вилучили докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

Спецпризначенці провели операцію одразу у кількох регіонах України. Лідеру антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомили про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. За це загрожує до 10 років тюрми.

Хто такий Стахів?

Він є одним із лідерів антивакцинаторського руху в Україні і вважає пандемію "вигадкою". Як зазначає Zaxid.net, Стахів часто влаштовує провокації та організовує проплачені акції. Він є одним з організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада.

Чоловік регулярно поширює фейки про вакцинацію та теорії змови. Сторінки Стахіва неодноразово блокували YouTube та Facebook.

Громадське телебачення

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