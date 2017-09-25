Арестованный участник "прорыва Саакашвили" проиграл апелляцию и потерял сознание в зале суда

Участник "прорыва Саакашвили" мог потерять сознание от внезапного скачка инсулина, поскольку он является инсулинозависимым.

Сегодня Апелляционный суд Львовской области своим решением оставил в силе решение Галицкого районного суда Львова от 13 сентября об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 дней до 9 ноября включительно 39-летнему Александра Бурцева, который участвовал в прорыве контрольно-пропускного пункта "Шегини" 10 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания в зале суда находился бывший председатель Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который обращался в суд вместе с семью народными депутатами передать Бурцева на поруки.

Ему инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.332 (Незаконное пересечение государственной границы Украины), ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) УК.

Защита обвиняемого просила суд не применять в отношении Бурцева такую меру пресечения как лишение свободы в виде ареста на 2 месяца и изменить её на личное обязательство.

Коллегия судей своим постановлением, которое огласил судья Зиновий Макойда, постановила, что ходатайство защиты не подлежит удовлетворению, и Галицким судом была правильно применена к подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время завершения оглашения постановления суда Бурцев потерял сознание, присутствующие на заседании активисты "Движения новых сил" вызвали скорую помощь, судьи покинули зал заседаний под скандирование "Позор!". Когда зачитывали приговор, Саакашвили в зале заседаний уже не было.

Член политсовета "Движения новых сил" Ольга Галабала заявила в комментарии журналистам, что Бурцев мог потерять сознание от внезапного скачка инсулина, поскольку он является инсулинозависимым и в СИЗО ему лекарства не дают.

Как сообщал УНИАН, по делу о прорыве границы на КПП "Шегини" 10 сентября, когда лишенному украинского гражданства, экс-председателю Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу, были арестованы Андрей Котниченко из Черкасс и Александр Бурцев из Ивано-Франковска.

Тогда сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Вследствие нарушения общественного порядка на государственной границе пострадали восемь пограничников и 13 сотрудников полиции.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско- польской границе с участием Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.