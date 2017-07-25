Беглый экс-глава милиции Одесской области Фучеджи получил российское гражданство

Бывший заместитель руководителя милиции Одесской области по вопросам общественной безопасности, фигурант "дела 2 мая в Одессе" Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации, сообщает "Громадське".

Соответствующий запрос Генеральная прокуратура Украины направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Информацию о получении Фучеджи российского гражданства журналистам подтвердил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Генпрокуратура Украины обратилась к российским коллегам с просьбой о помощи в экстрадиции и задержании экс-милиционера, однако российские прокуроры ответили, что не могут этого сделать, поскольку подозреваемый является гражданином России.

"Возникает вопрос, почему лицо, на которое были возложены функции охраны общественного порядка, во время массовых мероприятий бездействовало. И бездействовало, когда сопровождало агрессивно настроенных граждан, которые поддерживали Россию, и фактически своим бездействием спровоцировало драку между пророссийски и проукраински настроенными активистами, что привело к стрельбе. И еще вопрос, почему это лицо получило позже гражданство РФ - это мы и пытаемся выяснить", - отметили следователи прокуратуры, которые занимаются расследованием событий 2 мая 2014 года в Одессе.Массовые столкновения в Одессе с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов произошли 2 мая 2014 года. В ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

Спустя несколько дней задержали главных фигурантов экстремистских организаций, а также нескольких сотрудников милиции.

В то же время, экс-начальник ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи был объявлен в розыск. Однако Фучеджи скрылся от следствия и пересек границу. Украинская власть неоднократно заявляла, что Фучеджи находится в Приднестровье.

Именно Фучеджи работал заместителем руководителя милиции Одесской области по вопросам общественной безопасности и лично был в центре Одессы 2 мая. Также он исполнял обязанности начальника областного УВД 4 мая, когда после штурма городского управления внутренних дел милиционеры отпустили задержанных пророссийских активистов.

25 сентября 2014 года советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил о том, что Главное следственное управление МВД завершило расследование по делу 2 мая.

По материалам: Громадське радіо