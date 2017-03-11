Боевики обстреливают насосную станцию Южно-Донбасского водовода, - Жебривский

Информации о повреждениях пока нет. Оператор насосной станции спрятался в бомбоубежище.

Пророссийские боевики ведут обстрел одной из насосных станций в Донецкой области.

Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Рашисты прицельно обстреливают насосную станцию первого подъема Южно- Донбасского водовода. Станция находится между селами Васильевка и Крутая Балка недалеко от линии разграничения. Информации о повреждениях пока нет. Оператор насосной станции спрятался в бомбоубежище", - написал он в фейсбуке.

Ранее в субботу Авдеевка снова осталась без света. В результате боевых действий также обесточен Авдеевский коксохимический завод, дающий тепло в город, и Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой.