Боевики обстреляли группу гуманитарного проекта "Эвакуация-200"

На Светлодарской дуге боевики обстреляли группу гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация-200", которая должна была забрать тело военнослужащего противника.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-центр АТО со ссылкой на координатора группы Михаила Котелевского.

"На нас вышли представители воинского подразделения, которое находится непосредственно на линии столкновения, и сообщили, что в определенном месте может находиться тело погибшего военнослужащего противоположной стороны. Сегодня я возглавлял группу, которая выходила в так называемую нейтральную зону, чтобы забрать этого военнослужащего и в ближайшее время передать представителям противоположной стороны. Но нас обстреляли. В течение 40 минут пришлось выбираться с того места", - отметил Котелевский.

По его словам, группа выполнила все условия: вышла в одинаковых черных костюмах и светло-зеленых жилетах, как и было согласовано с противоположной стороной, но боевики все равно открыли огонь из стрелкового оружия.

Как сообщало агентство, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен режим тишины. Но уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе Желтого, что на Луганском направлении. Из тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10, а позже с 9.30 до 9.45 террористы открывали огонь по Марьинке. Широкино обстреливали с 9.54 до 10.10. В 10.25-10.35 состоялся обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия.