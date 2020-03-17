Более 3,6 тыс. украинцев попросили эвакуировать их в Украину - МИД

Более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой в связи с ситуацией в мире из-за распространения коронавируса. Об этом 17 марта во время брифинга сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"За последние сутки нам удалось вернуть домой уже несколько тысяч сограждан. Работа продолжается. Пути возвращения не только воздушные, мы используем и наземные. Работа с пограничными странами и другими нашими партнерами налажена и продолжается. Консулы Украины на местах держат ситуацию под контролем.

На сегодня у нас зарегистрированы 3644 наших соотечественника, которые пожелали идентифицировать себя в наших посольствах и обратились с просьбой о возвращении домой. Работа с этими людьми ведется, и они вскоре прибудут домой", - сказал он.

Божок подчеркнул, что лучший способ заявить о своих потребностях за границей - идентифицировать себя в соответствующем посольстве через онлайн- систему "Друг".

17 марта в МИД сообщали, что полторы тысячи украинцев вернулись из египетского Шарм-эль-Шейха, еще более 100 украинцев - из Грузии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Наибольшее количество заболевших - 27 980 - зафиксировано в Италии.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них - в Черновицкой области, два - в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.