Є чіткий перелік осіб, для яких ПЛР-тестування безкоштовне

Зважаючи на велику кількість запитань щодо можливості безкоштовного проведення ПЛР-тестування, міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного онлайн брифінгу роз'яснив сьогодні, що обов'язкове безкоштовне тестування проводять особам із симптомами коронавірусної хвороби COVID-19, контактним особам, усім медичним працівникам, які працюють із хворими на коронавірус (тестування - раз на п'ять днів), працівникам Національної поліції, Національної гвардії, усім хворим на пневмонію незалежно від перебігу цієї хвороби й симптоматики.

"Тобто є чіткий перелік. У разі бажання інших осіб за власним бажанням пройти ПЛР-тестування, не маючи ознак хвороби та не будучи контактною особою, - це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного проведення тестування", - уточнив міністр.

Максим Степанов також прокоментував ухвалений минулого тижня закон щодо протидії коронавірусу. За його словами, МОЗ завжди підтримує ініціативи, спрямовані на захист медичних працівників.

"Ми підтримуємо підвищення соціальних стандартів для медичного персоналу, щодо страхування. Але треба визначитися з джерелом фінансового забезпечення. Водночас, деякі пункти закону вже впроваджено. Це і тестування медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус, і тестування правоохоронців", - зауважив міністр.

Говорив очільник МОЗ і про те, що з 11 травня карантин послаблено на всій території країни, але на місцях є змога посилювати карантин у разі потреби.

"Вже є приклади посилення заходів. Наприклад у Києві не відкриваються торговельно-розважальні центри, або в Чернівецькій області не працюватимуть салони краси. Це і є елементами адаптивного карантину. Ми постійно на зв'язку з органами місцевого самоврядування, які й впроваджують посилення карантинних заходів", - зазначив міністр.

У Міжнародний день медсестри та медичного брата Максим Степанов від щирого серця привітав людей, без яких лікарі ніколи б не впоралися з хворобами. "Дякую за ваше велике серце", - наголосив він.

Урядовий Кур'єр

http://ukurier.gov.ua