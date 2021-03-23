Чи буде поліція штрафувати порушників щодо носіння масок у "червоній" зоні

Поліція не планує відразу штрафувати громадян, які будуть порушувати вимогу щодо носіння масок на вулиці та в парках у "червоній" зоні карантину. Правоохоронці мають намір проводити профілактичну роботу.

Про це РБК-Україна сказало джерело в Національній поліції.

Як розповів співрозмовник агентства, поліцейські будуть проводити профілактичну роботу з громадянами щодо носіння масок в публічних місцях замість виписування штрафів.

"Враховуючи, що штраф становить значну суму - 17 тисяч гривень, ми маємо намір зосередитися на проведення профілактичної роботи з громадянами", - зазначив він.

Під профілактикою, за його словами, поліція має на увазі усні прохання до громадян виконувати рішення Кабміну щодо карантину.

Згідно з постановою Кабміну, маски потрібні у парках, рекреаційних зонах, садах, скверах та майданчиках, на території пам'ятників культурної та історичної спадщини, на площах, вулицях, пляжах, кладовищах та інших територіях загального користування.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів змінив постанову про карантин, запровадивши обов'язкове перебування у масках на вулиці та територіях загального користування в регіонах "червоної" зони карантину.

Як відомо, станом на сьогодні у "червоній" зоні перебуває 9 регіонів: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Крім того, уряд посилив правила в'їзду в Україну, зобов'язавши іноземців мати негативний ПЛР-тест. Без негативного тесту іноземців не пропускатимуть через кордон.