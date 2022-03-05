Члена української делегації на переговорах з росією було вбито - ЗМІ

Одного із членів української делегації у першій гомельській серії переговорів Дениса Кірєєва було вбито.

Джерело зазначає, що інцидент стався при спробі затримати банкіра Службою безпеки України. В той же час інші джерела зазначають, що таким чином хочуть скинути умисне вбивство на СБУ та додають, що вбивство було скоєне біля Печерського суду.

Відзначимо, що його нещодавно було звинувачено в держзраді.

Цікаво, що Кірєєв не був офіційно представлений Офісом президента, як учасником переговорів. Не зважаючи на це, він сидів за столом на українській стороні разом з нашою делегацією.

Нагадаємо, що Кірєєв був першим заступником голови правління Ощадбанку у 2010-2014 рр. та членом наглядової ради Укрексімбанку у 2006-2012 рр.

Він загинув на 45-му році життя. У нього було троє дітей.

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