Чубаров про катування затриманих кримських татар: «Імітували розстріл та били струмом»

До кримських татар, затриманих минулого тижня ФСБ за звинуваченням у нібито диверсії на газопроводі у селі Перевальне, застосовували тортури, – повідомляє Громадське радіо.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Асана Ахтемова вивозили в ліс, ставили на коліна біля викопаної ями, імітували розстріл, стріляючи над головою, знову кидали в підвал, де пропускали через голову та тіло Асана електрострум», — пише Чубаров.

За його словами, тортури застосовували до всіх затриманих.

Росія не допускає до кримських татар найнятих рідними адвокатів, а виконує юридичні процедури через адвокатів, яких надає ФСБ. Рефат Чубаров опублікував фото адвокатів за призначенням й заявив, що вина за «звіряче катування» Ахтемових лежить на них. Звати адвокатів Олександр Полянський і Олег Глушко. Завдяки їхній участі у справі, у ФСБ є можливість легалізувати здобуті під тортурами свідчення.

Нагадаємо, 3 і 4 вересня в окупованому Криму силовики провели обшуки й затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, Азіза й Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова. Їх звинувачують у нібито диверсії на газопроводі у селі Перевальне. Джелял заявив, що затримання — це помста за участь у саміті «Кримської платформи».

hromadske.radio, www.polskieradio.pl