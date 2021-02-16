COVID-19: за добу в Україні 3 143 нових випадки

3 143 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого 2021 року.

Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

За минулу добу: госпіталізовано - 915 осіб; виписано з лікарень - 499 осіб; летальних випадків - 150; одужало - 6 189 осіб; здійснено тестувань за добу - 39 401 (зокрема методом ПЛР - 18 948, методом ІФА - 11 339); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 9 114.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 276 618 осіб; одужало - 1 122 968 осіб; летальних випадків - 24 542; проведено ПЛР-тестувань - 6 570 806.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.