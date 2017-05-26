День Киева-2017: как провести выходные

27-28 мая, в Киеве будут отмечать день города.

По традиции отмечают день Киева в последнее воскресенье мая. Однако обычно празднования длятся все выходные - в столице организовывают различные фестивали, конкурсы, концерты, забеги, выставки и многое другое.

Этот год исключением не стал и уже в субботу-воскресенье жители и гости столицы будут веселиться на разных мероприятиях. А в том, куда лучше пойти отдохнуть на выходных, вам поможет наша подборка.

Главной площадкой празднований будет Софийская площадь. Уже в пятницу, 26 мая, здесь начнутся мероприятия, а именно вечер танго (каждый последующий вечер будет посвящен определенному виду танца).

Киевлян и гостей столицы также ожидают развлекательная шоу-программа, выступление эстрадно-симфонического оркестра, эксклюзивный арт-объект "Торт пожеланий", зона фуд-корта и лаунж-зона.

Запланирован на этот вечер и Международный фестиваль Anne de Kiev Fest под эгидой ЮНЕСКО и UNICEF, гости которого смогут посмотреть оперный концерт "Четыре Королевы", видеооперу "Анна Ярославна" и фильм-оперу "Ярослав Мудрый". Также в рамках фестиваля на Львовской площади высадят сорт роз из Франции.

В субботу, 27 мая, все желающие смогут найти интересное для себя место отдыха, ведь на этот день запланировано очень много различных мероприятий. В частности:

- легкоатлетический международный забег Kiev Euro Marathon;

- профессиональные международные соревнования по велоспорту Horizon Park Women Challenge (женщины) и Race Horizon Park Maidan (мужчины);

- на Почтовой площади пройдет открытый кубок Киева по воздухоплавательному спорту;

- фестиваль мороженого в Украинском доме, где гостей ждут концертная шоу- программа, развлечения с участием аниматоров и мультипликационных героев, забавы, конкурсы с мыльными пузырями, раскрашивание аквагримом или тату, викторины, игровые конкурсы для детей (будет длиться в течение двух дней, - ред.);

- в парке Тараса Шевченко пройдет праздничное шествие, которое закончится массовым исполнением гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій" (начало запланировано на 17.00);

- в Ботаническом саду в 20.00 состоится концерт "Джаз в саду" - джазовый оркестр сыграет музыку от эпохи свинга до свободных 70-х (вход платный - 300 гривен);

- фестиваль Kyiv Stem Festival, где будут представлены научная, технологическая, инженерная и математическая платформы, а также лекционная, выставочная зоны и зона профессий будущего;

- в 20:00 в клубе Sentrum состоится концерт представителя Украины на Евровидении-2017, рок-группы O.Torvald, на котором можно будет услышать все известные песни исполнителей.

В воскресенье, 28 мая, многие фестивали будут продолжаться, но запланирован и ряд новых мероприятий:

- в 10.00 начнется международный легкоатлетический благотворительный "Пробег под каштанами" (нужно будет заплатить благотворительный взнос - 150 гривен);

- также в 10.00 состоятся соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park Classic и посвященная Дню Киева парусная регата;

- VIII фестиваль грузинской культуры, который пройдет в рамках празднования Дня независимости Грузии (начало в 18:.0 в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины);

- на Певческом поле пройдет фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром";

- на Крещатике пройдет фестиваль семейного спорта и выставка цветов, которая открылась 25 мая;

- на 16.00 запланирован открытый киевский городской турнир на Кубок Киева по кикбоксингу "АРКА-2017" (пройдет в парке возле Арки дружбы народов).

Стоит отметить, что практически в каждом парке столицы в эти выходные пройдут различные мероприятия, как большие, так и маленькие. Поэтому даже самая простая прогулка может превратиться в прекрасно проведенное время.

Праздничный салют, которого киевляне не видели уже несколько лет, не увидят и в этом году. В КГГА считают, что в настоящее время салюты нецелесообразными из-за ситуации на востоке страны.