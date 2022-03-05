Для 128-ї бригади українці за один день зібрали 1,3 млн грн

Українці активно відгукнулися на відкриття рахунку для фінансової підтримки 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Благодійна акція з фінансової підтримки наших мужніх захисників триває і набирає обертів.
Слава Україні! Слава нашим захисникам!
Реквізити військової частини (отримання коштів для в/ч)
Отримувач військова частина А1556
МФО – 820172 Державна казначейська служба України м.Київ
Код ЄДРПОУ – 07792042
Реєстраційний рахунок – UA528201720313281001302006394
Нагадаємо, закарпатська 128 бригада розбила російських військових. Окупанти тікали, лишаючи танки.
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