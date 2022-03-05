Для 128-ї бригади українці за один день зібрали 1,3 млн грн

05 марта 2022, 15:18
 Общество

Українці активно відгукнулися на відкриття рахунку для фінансової підтримки 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Благодійна акція з фінансової підтримки наших мужніх захисників триває і набирає обертів.

Слава Україні! Слава нашим захисникам!

Реквізити військової частини (отримання коштів для в/ч)

Отримувач військова частина А1556

МФО – 820172 Державна казначейська служба України м.Київ

Код ЄДРПОУ – 07792042

Реєстраційний рахунок – UA528201720313281001302006394

Нагадаємо, закарпатська 128 бригада розбила російських військових. Окупанти тікали, лишаючи танки.

https://zak.depo.ua

 
 
 