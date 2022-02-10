Для іноземних журналістів влаштували престур в район проведення ООС

Так, Авдіївку, яка знаходиться на лінії розмежування, відвідали кореспонденти Agence France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post та інших ЗМІ.

Також там побували командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заступник міністра оборони Ганна Маляр, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Журналістам показали позиції одного з підрозділів Збройних сил, показали зруйновані будинки та інші наслідки російської збройної агресії, дали поспілкуватись із військовими.

https://detector.media