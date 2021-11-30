Доба в зоні ООС: двоє військових дістали поранення

Упродовж минулої доби, 29 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це з посиланням на штаб ООС повідомляє UA.

Стріляли в районі Світлодарська, Старогнатівки та неподалік Новоолександрівки.

У бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту. Одна цивільна особа дістала поранення.

Гатили також у напрямку населеного пункту Старий Айдар і поблизу Новолуганського.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я поранених - задовільний.

Станом на 7 годину ранку 30 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.