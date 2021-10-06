Дружина Саакашвілі прокоментувала його роман із Ясько

Дружина експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс 6 жовтня у Facebook прокоментувала заяву чоловіка про його романтичні стосунки з народною депутаткою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько.

"Михайло Саакашвілі - політичний в'язень, і як громадянка Грузії я повністю підтримую вимогу про його звільнення", - написала вона.

За словами Рулофс, багато спантеличених друзів і товаришів запитують її про особисте життя.

"Не приховую від вас, що зміст відео, зробленого в п'ятницю ввечері, був для мене несподіваним, а форма - абсолютно неприйнятною. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями із цієї битви", - зазначила вона.

Ясько після затримання у Грузії Саакашвілі опублікувала у Facebook спільне відео і розповіла, що вони зустрічаються.