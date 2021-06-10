Дубілет живе в будинку Коломойського в ізраїльському місті Герцлія - Ар'єв

Колишній голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет, якого підозрюють у розтраті коштів банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року, живе в ізраїльському місті Герцлія. Про це 10 червня у Facebook написав нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

"Дубілет живе в домі [українського бізнесмена Ігоря] Коломойського в ізраїльському місті Герцлія. Але найцікавіше інше: фото зробив приватний детектив, який довго вистежував об‘єкт у рамках - увага! - складного міжнародного розслідування. Принаймні так написано у статті", - зазначив нардеп.

У пості Ар'єв згадує статтю, яку опублікували 1 червня у виданні Calcalist. У ній ідеться, що ізраїльські слідчі ведуть складне міжнародне розслідування, у межах якого сфотографували Дубілета, який виходить із дому Коломойського.

Про те, що Дубілета оголосили в розшук, в.о. голови САП Максим Грищук проінформував 29 березня. Він говорив, що Дубілет переховується від слідства.

"У країні перебуваю на законних підставах і перебуваю на консульському обліку. Я поїхав в Ізраїль задовго до нібито вручення мені підозри. Мій виїзд ніяк не пов'язаний із будь-якими кримінальним провадженням. У мене не було жодних обмежень на пересування. На сьогодні у зв'язку із забороною уряду Ізраїлю через воєнні дії й епідеміологічні обмеження я не можу приїхати в Україну", - повідомив він.

2 червня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Дубілета.

Дубілета і ще двох колишніх топменеджерів підозрюють у розтраті коштів "ПриватБанку". За даними слідства, у 2016 році Дубілет, ексзаступниця голови правління "ПриватБанку" Людмила Шмальченко та екскерівниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна організували схему виведення з банку $314,9 млн (8,2 млрд грн за тодішнім курсом Національного банку України).

23 лютого детективи НАБУ повідомили трьох колишніх топменеджерів "ПриватБанку" про підозру в розтраті понад 136,9 млн грн. За даними ЗМІ, ідеться про колишнього першого заступника голови правління банку Володимира Яценка, Олександра Дубілета та екскерівницю одного з підрозділів фінустанови Олену Бичихіну.

15 березня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри щодо епізоду про розтрату 8,2 млрд грн.

"ПриватБанк" - найбільший комерційний банк в Україні - націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала його на 155 млрд грн. Раніше банк належав бізнесменам Ігореві Коломойському та Геннадієві Боголюбову.

У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники, зі свого боку, заперечують його націоналізацію. У 2019 суд визнав її незаконною.

Національний банк України це рішення оскаржив. Судові розгляди тривають.



