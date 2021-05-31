Ексголову Служби зовнішньої розвідки Гвоздя поховають на Байковому цвинтарі

Ексголову Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта Віктора Гвоздя поховають 2 червня на Байковому цвинтарі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СЗР.

Зазначається, що прощання з Гвоздем проходитиме з 11.00 по 12.00 у столичному Будинку офіцерів за адресою: вул. М. Грушевського, 30/1.

Поховання відбудеться о 13.00.

Віктор Гвоздь помер 28 травня в Єгипті після занурення в море з аквалангом. Його доправили до клініки, але врятувати не змогли. За словами лікарів, колишній очільник СЗР занадто довго перебував під водою.

Український військовий, розвідник, дипломат і науковець Віктор Іванович Гвоздь народився 24 травня 1959 у Тернопільській області.

У 2014-2016 роках очолював СЗР. Після відставки був президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень "Борисфен Інтел".