Эвакуация из Китая: началась регистрация на спецрейс в Украину

В Китае началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс, что должен эвакуировать граждан Украины из провинции Хубэй. В эвакуационном списке - 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Об этом сообщает посольство Украины в КНР, передает УНН.

"Во исполнение решения правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй. В эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев", - сообщили в посольстве.

Дипломаты обнародовали фото, где первые пассажиры самолета украинского спецрейса, следующие из самых отдаленных уголков провинции Хубэй, уже в дороге в международный аэропорт Тяньхэ в Ухане.

По данным посольства, все эвакуированные уже доставлены в международный аэропорт города Ухань.

"Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp", - добавили в дипучреждении.

Cамолет для эвакуации украинцев из Уханя (Китай) вылетел из Киева в 3:01 в среду.