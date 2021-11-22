Фахівці порадили продукт для сніданку, що містить вітамін D

У літні місяці організм людини отримує достатню кількість вітаміну D за рахунок впливу сонячного світла. Однак в осінньо-зимовий період необхідно “витягувати” вітамін з продуктів харчування.Згідно з даними вчених, популярний продукт для сніданку є одним з небагатьох природних джерел, багатих вітаміном D. Мова йде про яйця.Відзначається, що вони містять як вітамін D3, так і 25-гідроксивітамін D3. Останній особливо корисний, оскільки він забезпечує в п’ять разів більшу відносну біологічну активність вітаміну D.За словами дієтолога Шерон Натолі з Food and Nutrition Australia, для запобігання дефіциту вітаміну D краще дотримуватися добре збалансованої дієти з великою кількістю овочів, достатньою кількістю фруктів, цільнозернових, молочних продуктів або альтернатив, корисних жирів і продуктів, багатих білком. Її слова цитує Australian Uggs.

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