Фонд допомоги українським військовим "Повернись живим" опинився на 3-му місці в глобальному топі Patreon

Благодійний фонд "Повернись живим" допомогає українським військовослужбовцям – постачає та лагодить техніку для ЗСУ, навчає військових та офіцерів, інформує про російсько-українську війну з першоджерел та розвінчує пропагандистські відомості та дезінформацію.

На момент публікації матеріалу на сервісі Patreon "Повернись живим" має понад 7000 підписників, які щомісяця роблять внески загальною сумою в понад 176 тисяч доларів.

Ми писали про те, що українські компанії почали масово підтримувати армію фінансово, та розповідали про те, яким організаціям зараз можна допомогти.

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