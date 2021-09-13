Гастролі російського репера Моргенштерна на території України заборонені, - СБУ

Російському співакові Алішеру Валєєву (відомому як Моргенштерн) заборонена будь-яка концертна діяльність на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ.

"У квітні цього року за поданням СБУ російського співака Алішера Валєєва (Моргенштерна) включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. В рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: як Валєєв, так і Моргенштерн", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що позиція ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що в "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

"Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту з його участю. У вересні цього року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави. Акцентовано на тому, що перебування особи в "списку Мінкульту" автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином, будь-які гастролі "Моргенштерна" на території України - заборонені", - додали в спецслужбі.

Раніше повідомлялося, що продаж квитків на концерти російського артиста в Україні відкрили у вересні. Моргенштерн збирається виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Нагадаємо, 29 червня Міністерство культури і інформаційної політики України внесло Алішера Валєєва до згаданого переліку на подання Служби безпеки України. У списку він під 28-м номером.