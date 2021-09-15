Глава МОЗ пояснив швидке зростання захворюваності коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив, що Україна увійшла в епідемічний сезон ГРВІ. Цей процес неминучий, відповідно зростає захворюваність, зокрема і на коронавірус.

Про це йдеться в інтерв'ю Ляшка на "24 каналі". "Ми зайшли в епідсезон ГРВІ та, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися", - пообіцяв міністр, назвавши фактори, які впливають на збільшення захворюваності COVID. "Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільш передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде рости кількість щеплень. Якщо буде рости, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 14 вересня, виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків в Києві, Одеській та Харківській областях.

Кабінет міністрів затвердив зміни до старої карантинної постанови, врахувавши фактор вакцинації.

Тепер ці зміни до постанови набудуть чинності через 7 днів. Сам карантин буде запроваджено на засідання комісії з ТЕБ та НС, яка має ухвалити рішення про переведення всієї країни на жовтий рівень епідемічної небезпеки - воно також набуде чинності через сім днів.

Нагадаємо, МОЗ України вивчає варіант із запровадженням привілеїв для вакцинованих від коронавірусу та планує орієнтуватись на досвід Європи і США. Зокрема, під час локдауну за умови наявних щеплень працюватимуть школи, кінотеатри та музеї.

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