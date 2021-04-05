Голубовська підтримує ідею введення комендантської години

Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська заявила, що підтримує ідею введення комендантської години. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "НАШ", передає кореспондент УНН.На питання, чи підтримує вона введення комендантської години, Голубовська відповіла: "Те, що максимально роз'єднує, я підтримую".

Вона зазначила, що сьогодні не помічає локдауну.

"Сьогодні у нас кажуть локдаун, я не помітила цього локдауну... Мені важко сказати, я розумію, що бізнес повинен бути захищеним, хтось повинен працювати. Знову-таки це справи професіоналів, щоб всі разом зібралися роботодавці і сказали - ці можуть залишитися вдома, а ці не можуть...", - розповіла Голубовська.

Згідно з приписами статті 18 Закону, у разі введення надзвичайного стану, додатково можуть здійснюватися такі заходи, як зокрема введення комендантської години.

Комендантська година - це заборона для жителів певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби без особливого дозволу. На зазначеній території посилюється патрулювання та охорона об'єктів, а також вводиться пропускний режим.

Будь-якого іншого порядку введення комендантської години наразі чинне законодавство України не містить.

Так, для введення комендантської години в ситуації, яка зараз склалася, необхідно або введення надзвичайного стану, або внесення змін до чинного законодавства України. Оскільки поки надзвичайний стан в Україні не введено, згідно, правові підстави для введення комендантської години відсутні.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо локдаун в Києві не зупинить стрімкого загострення захворюваності COVID-19, то в столиці можуть оголосити надзвичайний стан.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, коли в Україні можуть ввести комендантську годину.