Госпогранслужба озвучила требования для поездок в ЕС детей

Государственная пограничная служба Украины объяснила процедуру безвизовых поездок в страны Европейского Союза для детей, передает пресс-центр ведомства.

"Чтобы ездить в Европу без визы, обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Такая же норма касается и детей. При этом паспорт гражданина Украины для выезда за границу детям от рождения и до 16 лет оформляется сроком на 4 года. После 16 лет выдаются паспорта с полным сроком действия - на 10 лет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что для украинцев имеющих паспорта старого образца, то есть не биометрические, необходимость оформлять визу остается в силе.

В ведомстве подчеркнули, что при оформлении документа для поездок за границу дети до 12 лет не сдают отпечатки пальцев, тем не менее такой паспорт сохраняет статус биометрического и дает разрешение на безвизовый въезд в Евросоюз. С 12 лет эта процедура обязательна, а подпись ребенка при оформлении паспорта ставится, начиная с 14 лет.

Также госпогранслужба акцентировала на том, что по достижению 16-летнего возраста граждане Украины имеют право путешествовать в Европу без виз самостоятельно, однако до 16 лет выезжать за пределы Украины можно только в сопровождении обоих родителей или в сопровождении одного из родителей либо же с доверенным лицом, имея при себе нотариально заверенное согласие родителей. Если ребенок в возрасте до 16 лет выезжает с одним из родителей (опекуном, усыновителем), то необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя (опекуна, усыновителя). Если же один из родителей живет за границей, то согласие необходимо засвидетельствовать в консульских учреждениях Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 26 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому обеспечивается беспрепятственная реализация гражданами Украины права на безвизовые поездки на территорию Европейского союза.