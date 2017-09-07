Ирландский лоукостер Ryanair меняет правила провоза ручной клади и багажа

С 1 ноября авиакомпания Ryanair изменит правила провоза платного и бесплатного багажа.

Ирландский лоукостер Ryanair изменит правила провоза ручной клади и багажа. Как стало известно, изменения вступят в силу 1 ноября.

Решение было принято в целях обеспечения максимального комфорта пассажиров в салоне самолета. В настоящее время пассажиры имеют право брать с собой на борт без дополнительной оплаты две сумки габаритами до 55х40х20 см и 25х20х20 см весом до 10 кг. Обычно пассажиры используют эту возможность по максимуму и берут с собой две большие сумки, чем нередко создают неудобства и задерживают посадку.

После вступления в силу изменений пассажиры смогут все также провозить с собой две небольшие сумки, вот только одну из них нужно будет бесплатно сдавать в багаж при посадке. Максимальные габариты багажа, который пассажиры смогут брать с собой в салон составят 35х20х20 см. Кроме того, Ryanair снизит цены на провоз багажа с 35 до 25 евро, а также увеличит лимит по весу багажа с 15 кг до 20 кг.

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