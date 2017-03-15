Из Чехии депортируют нелегально работавших в стране граждан Украины

В Чехии полиция в ходе облавы задержала 85 иностранцев, которые были нелегально трудоустроены в Праге на складе интернет-магазина продуктов Rohlik.cz.

В полиции сообщили, что 74 человека из числа задержанных будут депортированы. По остальным идут административные процедуры, но скорее всего, их также выдворят из Чехии, сообщает Радіо Свобода.

Большинство из попавших под облаву - граждане Украины. Фирма, где они работали, отрицает нарушения, объясняя, что сотрудники были откомандированы от польской фирмы, что не запрещено законами ЕС. Однако польская фирма была строительной и по закону не могла послать в такую командировку работников продуктового склада.

На складе платят примерно 950 долларов в месяц, отмечается в сообщении. Граждане Чехии за такие деньги работать отказываются, в связи с чем фирмы нанимают иностранцев и часто делают в обход закона, поскольку легальное трудоустройство предполагает, что мигрантам будут платить не меньше, чем чехам.

В Чехии официально живут и работают около 130 тысяч украинцев - самая большая диаспора в стране.

Ранее сообщалось, что по официальной статистике за границей работают 5 млн граждан Украины.

По материалам: Радіо Свобода