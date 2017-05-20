К летнему сезону в украинской столице откроют 11 пляжей для купания, сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской государственной администрации.

"К летнему сезону в столице планируется открыть 11 пляжей для купания", – говорится в сообщении на сайте КГГА в пятницу.

В мэрии уточнили, что в Днепровском районе столицы заработают 8 пляжей – "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный"; в Оболонском – "Вербный" и "Пуща-Водица"; в Деснянском - пляж "Водоворот". На все пляжи планируется получить паспорта.

Кроме того, киевляне и гости города смогут отдыхать в 17 зонах отдыха у водных объектов, но без возможности купания. Это "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки", "Радуга", "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Билла", "Троещина", "Галерная", "Осокорки", "Солнечная", "Святошин", "Голубая", "Синеозерная" и "Совская балка".

Вместе с тем, впервые в истории Киева три пляжа – "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" принимают участие в международной программе "Голубой флаг". "Это - международная награда, ежегодно вручаемая пляжами и причалами, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Соответствие критериям "Голубого флага" требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения", - заявил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

За безопасностью на воде будут наблюдать спасатели на 21 посту. Все спасатели столичных зон отдыха проходят тщательный отбор, тестирование в бассейне и собеседование с моделированием кризисных ситуаций, а также имеют профессиональную подготовку - 52 часа обучения с инструкторами. Спасательные посты оснащены современным специализированным оборудованием: 2 гидроциклами, 10 моторными лодками, тюбами нового поколения, сапбордами и дефибрилляторами. К началу летнего сезона проводятся работы по водолазному обследованию и очистке подводной части акватории пляжей, устанавливаются ограждающие буи и оформляются паспорта подводной части.

Для купания маломобильных групп населения на пляжах "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" город приобрел 5 кресел-амфибий, пользоваться которыми поможет специально подготовленный персонал.

"К купальному сезону в зонах отдыха "Детская", "Золотой" и "Радуга" проведена санитарная подсыпку песка и очистку территорий от бытового мусора, комплексы протилептоспирозных, противоклещевых и противомалярийных мероприятий. Расконсервированы и установлены контейнеры и урны для мусора, топчаны, кабинки для переодевания, фонтанчики для питьевой воды и тому подобное. Проведена дезинфекция и промывка водопроводной сети для питьевой воды. Продолжаются лабораторные исследования проб питьевой воды, воды поверхностных водоемов и песка (почвы). Также заключен договор на отлов, стерилизацию, содержание бездомных животных", - отметил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Тарас Панчий.