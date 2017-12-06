Канада призвала Россию освободить всех политзаключенных

Россия должна выполнять свои международные обязательства и придерживаться общепризнанных прав человека.

Об этом в парламенте Канады заявил представитель министра иностранных дел Мет Декорси, передает "Укринформ".

"Мы призываем Россию уважать свои обязательства в соответствии с международными прав человека и гуманитарного права и освободить всех политических заключенных", - сказал Декорси.

Он также отметил необходимость защиты прав крымских татар.

"Мы будем продолжать призывать к защите всех общин крымского полуострова, в том числе крымских татар", - отметил Декорси.

Он добавил, что неоправданные обыски, проведенные силовыми органами России в домах членов крымскотатарской общины, вызывают у Канады беспокойство.

Декорси указал на ужасный случай гибели в руках оккупантов 82-летней крымскотатарской активистки Веджие Кашки.

"На прошлой неделе крымские татары потеряли один из своих ведущих голосов в противодействии незаконной аннексии Крыма . Мы чтим память Веджие Кашки, делом жизни которой была защита интересов крымскотатарского народа", - отметил депутат.

Декорси также напомнил об отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором резко критикуется положение дел человека в оккупированном Крыму и добавил, что "действующее правительство Канады безоговорочно осуждало незаконную российскую аннексию Крыма".

Напомним, ранее МИД Украины потребовал от России прекратить преследование крымских татар