Карантин в Україні подовжать до 30 квітня, - Шмигаль

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив про подовження карантину до 30 квітня.

Зробив він це під час спільної зустрічі Європейської бізнес-асоціації "Глобальний огляд економіки України".

Шмигаль зауважив, що це, найімовірніше, не кінцева дата.

"Ми продовжуватимемо карантин до 30 квітня. Це, найімовірніше, не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Ймовірно, він продовжуватиметься в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним", - сказав прем'єрміністр.

Раніше Шмигаль заявляв, що епідемічна ситуація в країні дозволяє повернутися до адаптивного карантину.

UATV

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