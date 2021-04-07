Християни відзначають велике свято Благовіщення: традиції та заборони

Благовіщення християни святкують кожного року 7 квітня. Це день, коли Архангел Гавриїл, явився Пресвятій Діві Марії та повідомив їй благу вість, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого - Ісуса Христа.
Благовіщення Пресвятої Богородиці - це одне з 12 найголовніших свят, дата якого не змінюється. За юліанським стилем свято відзначається щорічно 7 квітня, пише 24tv.ua.
Традиції Благовіщення в Україні
Свято Благовіщення одне із найбільших весняних свят. У церкві в цей день святять проскури, а господарі в Україні випускають із хлівів тварин, щоб чули весну. Також незаміжні дівчата біля храмів танцюють перший весняний хоровід - "кривий танець".
Цей день має велику кількість заборон та обмежень.
Згідно з віруванням, на Благовіщення не можна:
- важко працювати;
- шити ("хто візьме в руки нитку - заплутає свою долю");
- починати польові роботи;
- починати щось нове ("не поталанить");
- стригтися, розчісуватися, мити голову ("можна порушити свою долю або втратити волосся");
- позичати гроші;
- запрошувати гостей до будинку;
- розпалювати піч ("трапиться пожежа");
- напиватися ("в роду з'являться п'яниці");
- надягати обнови ("річ швидко зноситься або зіпсується, а дівчина рік не вийде заміж").
Народні прикмети на Благовіщення
Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.
Проте якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно.
Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в полудень - середня, якщо ясно ввечері - пізня.
Якщо на небі не вдалося порахувати жодної ластівки, значить, весна буде холодна і ще не скоро почне теплішати.
Якщо на Благовіщення буде гарна погода - буде гарний врожай.
Якщо на Благовіщення летить сніг - літо неврожайне.
Гроза в день і вечір Благовіщення свідчить, що в цьому році буде дуже багато горіхів
А ось якщо буде падатиме невеликий дощ, то восени буде дуже багатий урожай грибів
За матеріалами zakarpatpost.net