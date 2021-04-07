Християни відзначають велике свято Благовіщення: традиції та заборони

Благовіщення християни святкують кожного року 7 квітня. Це день, коли Архангел Гавриїл, явився Пресвятій Діві Марії та повідомив їй благу вість, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого - Ісуса Христа.

Благовіщення Пресвятої Богородиці - це одне з 12 найголовніших свят, дата якого не змінюється. За юліанським стилем свято відзначається щорічно 7 квітня, пише 24tv.ua.

Традиції Благовіщення в Україні

Свято Благовіщення одне із найбільших весняних свят. У церкві в цей день святять проскури, а господарі в Україні випускають із хлівів тварин, щоб чули весну. Також незаміжні дівчата біля храмів танцюють перший весняний хоровід - "кривий танець".

Цей день має велику кількість заборон та обмежень.

Згідно з віруванням, на Благовіщення не можна:

- важко працювати;

- шити ("хто візьме в руки нитку - заплутає свою долю");

- починати польові роботи;

- починати щось нове ("не поталанить");

- стригтися, розчісуватися, мити голову ("можна порушити свою долю або втратити волосся");

- позичати гроші;

- запрошувати гостей до будинку;

- розпалювати піч ("трапиться пожежа");

- напиватися ("в роду з'являться п'яниці");

- надягати обнови ("річ швидко зноситься або зіпсується, а дівчина рік не вийде заміж").

Народні прикмети на Благовіщення

Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.

Проте якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно.

Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в полудень - середня, якщо ясно ввечері - пізня.

Якщо на небі не вдалося порахувати жодної ластівки, значить, весна буде холодна і ще не скоро почне теплішати.

Якщо на Благовіщення буде гарна погода - буде гарний врожай.

Якщо на Благовіщення летить сніг - літо неврожайне.

Гроза в день і вечір Благовіщення свідчить, що в цьому році буде дуже багато горіхів

А ось якщо буде падатиме невеликий дощ, то восени буде дуже багатий урожай грибів

За матеріалами zakarpatpost.net