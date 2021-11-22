Kia не планує відмовлятися від ліфтбека Stinger
Чутки про те, що Kia має намір відмовитися від моделі Stinger, з’являються в мережі досить часто.
Насамперед це пов’язано з тим, що модель продається дуже скромними тиражами.
У 2021 році фастбек отримав перероблені екстер’єр і інтер’єр, а також нову версію GT-Line з 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном загальною потужністю 300 кінських сил.
Також не варто забувати про високопродуктивну версію Stinger GT і його турбований 368-сильним V6. Багато хто вважав, що це останнє оновлення моделі й незабаром вона зникне з модельного ряду марки. За найоптимістичнішими прогнозами, модель може протриматися на конвеєрі до 2022 чи 2023 року.
Однак тепер з’ясувалося, що корейський автовиробник зацікавлений у моделі. Віце-президент Kia з маркетингу в США Рассел Вейджер заявив на автосалоні в Лос-Анджелесі:
«Ми дуже задоволені продажами Stinger. Він нікуди не подінеться. Він робить саме те, що ми хочемо, і ми бачимо, що немає причин щось змінювати».
На жаль, Вейджер не назвав точної дати закінчення життєвого циклу моделі, але зазначив, що потенційні клієнти можуть бути впевнені у відсутності причин для паніки. Це не натякає на те, що можна чекати на вихід моделі другої генерації, але, принаймні, модель не залишить модельний ряд бренду в найближчому майбутньому.