Киевсовет предлагает увеличить штрафы за курение в запрещенных местах в 100 раз

В Ирландии такой штраф составляет 86 тыс. грн, в Азербайджане - от 10 до 25 тыс. грн, во Франции - от 12 до 21 тыс. грн, в Германии - 28 тыс. грн.

Киевсовет инициирует ужесточение ответственности за курение в запрещенных местах, за нарушение законодательства о мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление соответствующего обращения в Кабинет министров Украины и Верховную Раду о принятии соответствующих решений проголосовали сегодня на заседании 92 из 98 зарегистрированных депутатов Киевсовета.

По информации докладчика по вопросу депутата Аллы Шлапак (фракция "Единство"), проект разработан, в частности, в связи с многочисленными обращениями киевлян в связи с открытием на первых этажах жилых домов кальянных баров и других заведений ресторанного хозяйства, где в нарушение действующего законодательства предоставляют услуги по курению кальянов и происходит курение табачных изделий и электронных сигарет.

В своем обращении Киевсовет предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон Украины "О мерах относительно предотвращения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", которыми повысить штрафы за правонарушения в сфере курения в запрещенных местах от 50 до 100 раз.

"Мы предлагаем ответственность для физических лиц установить на уровне 17 тыс. грн; что касается юридических лиц, максимальная цифра - 20 тыс. грн. И это в действительности невысокие штрафы, в ведущих странах мира они значительно выше. Например, в гривневом эквиваленте в Ирландии такой штраф составляет 86 тыс. грн, в Азербайджане - от 10 до 25 тыс. грн, во Франции - от 12 до 21 тыс. грн, в Германии - 28 тыс. грн. Только размер взыскания может стать существенным ограничительным фактором в нарушении данной нормы, поскольку именно минимальные штрафы и создают те проблемы, которые испытывают жители домов, где расположены заведения питания, в которых можно курить, в том числе кальяны", - отметила Шлапак.