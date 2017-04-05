Киеву известно о 121 заложнике в ОРДЛО - И.Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что на сегодняшний день известно о 121 человеке, незаконно содержащихся в местах неволи на неподконтрольных Киеву территориях Донбассе.

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, И.Геращенко в ходе заседания общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при Министерстве иностранных дел Украины рассказала о работе гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, акцентировала внимание на сложном процессе освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Ирина Геращенко отметила, что на сегодня известно о 121 человеке, незаконно содержащемся в местах неволи на Донбассе", - сказано в сообщении.

Она поблагодарила представителей всех конфессий за усилия, которые они прилагают для освобождения заложников, и обратилась с просьбой активизировать действия по решению гуманитарных вопросов.