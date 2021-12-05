Китайці вивели новий рідкісний сорт орхідей

Це відкриття має велике значення для науки

У ботанічному саду Уханя вивели новий рідкісний вид орхідей. Його через зовнішні відмінності назвали гачкоподібним – латиницею Bulbophyllum hamatum.

Дослідники дійшли висновку, що це абсолютно новий вид лише через сім років. Те, що це відкриття, вчені Китайської академії наук Ічана запідозрили ще у 2014 році, почали спостерігати.

Виявилося, що ця сама орхідея є також в інших регіонах. Наприклад, у Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні, у південно-східній провінції Гучжоу, центральній провінції Хубей. А подивитися на квіти можна у колекції ботанічного саду Уханя.

Орхідей у ​​світі налічується понад 28 тис. видів. Вони ростуть майже скрізь, крім Антарктиди. Незважаючи на це, багато видів цих рослин знаходяться під загрозою зникнення.

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