Князівська бригада отримала Вифлеємський вогонь

Капелан 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отець Юрій Здебський урочисто передав командирові військової частини полковникові Олександру Охріменку Вифлеємський вогонь миру, який символізує перемогу добра над злом, а також початок різдвяно-новорічних святю.

За давньою традицією, Вифлеємський вогонь українцям передають на кордоні представники польської скаутської організації. Прикордонне місто Володимир, де дислокується 14 ОМБр, отримує його одним із перших в Україні. Тепер Вифлеємський вогонь перебуває у бригадній каплиці, де кожен із військовослужбовців може помолитися за мир і перемогу.

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