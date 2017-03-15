Кобзон предложил Самойловой отказаться от поездки на Евровидение-2017

Российской певице Юлии Самойловой следует отказаться ехать на Евровидение в Киев, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон.

"Не нужно России принимать участие в Евровидении-2017. Америка в 80-м году не участвовала в Олимпийских играх - ничего не потеряла, и мы ничего не потеряем от того, что не дадим русофобам повод издеваться над Россией", - цитиует Кобзона Интерфакс.

При этом он добавил, что "не посоветовал бы Самойловой ехать, и дело не в угрозе разбирательства с правоохранительными органами Украины".

По мнению Кобзона, участие Самойловой в конкурсе - "это лишний повод мракобесам-националистам ерничать по поводу России".

Напомним, Россию на Евровидении-2017 будет представлять певица с инвалидностью Юлия Самойлова с песней Flame is Burning.

Самойлова выступала в оккупированном Крыму 27 июня 2015 года на гала- концерте фестиваля Мир спорта и добра. Она дала концерт вместе с другими российскими певцами - Олегом Газмановым и Лолитой.