Колонна с 306 заложниками движется к месту освобождения, - Геращенко

Колонна с 306 лицами для обмена на украинских заложников уже движется к месту освобождения. Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

"С самого утра вместе с омбудсменом В. Лутковской, представителями СБУ, прокуратуры, другими задействованными лицами посетили места, где представители МККК смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кого передадут для освобождения наших ребят. МККК подтвердили, что со всеми могли пообщаться в конфиденциальном режиме. Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определенному месту освобождения.

Сформированная колонна с 306 лицами из списка уже движется в сопровождении представителей МККК", - отметила она.

Напомним, обмен заложниками запланирован сегодня на 12:00. Украина передаст боевикам 306 человек и получит взамен 74 бойцов.

По информации СМИ, автобусы с пленными украинцами уже прибыли к месту обмена. Обмен состоится в районе КПВВ "Майорск".