Кремінь про скандал з Магучіх: треба тримати відповідальність за країну

Українські спортсмени на міжнародних змаганнях повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".

Про це розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" мовний омбудсмен Тарас Кремінь, коментуючи скандал на Олімпіаді з українською спортсменкою Ярославою Магучіх, яка сфотографувалася в обнімку з росіянкою, передає УНН.



"Що стосується спортивної дипломатії, на цю тему ми зустрічалися не тільки зі спортсменами, але і з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Говорили в якому контексті - що під час проведення і участі в офіційних брифінгах і прес-конференціях все-таки громадяни України зобов'язані користуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх відрядила на знакові змагання планетарного масштабу. Наша зустріч з паном міністром несла декларативний характер", - сказав Кремінь.

На питання, чи засуджує він вчинок спортсменки, мовний омбудсмен відповів:

"Я дивився бій греко-римської боротьби в 2008 році між представниками Росії і Грузії. Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і буде в спортивний спосіб захищати свій народ. Питання субординації до своїх громадян визначається зокрема і позиціонуванням до представників тих країн, які були представлені на змаганнях. Я не поділяю принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".

При цьому Кремінь зазначив, що питання спортивної дипломатії дуже важливі.

"Ніхто цьому питанню не приділяв окремої уваги, а дарма. Хоча я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має іншу якість. Погано, що про це говорить уповноважений або ще хтось, важливо, щоб це було питанням світогляду і свідомості. Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і ми побачили, що в більшості своїй спортсмени почали краще і більше говорити українською", - сказав він.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду в стрибках у висоту на Олімпійських іграх −2020 у Токіо подолавши висоту у 2 метри.

"Золото" отримала представниця ОКР Марія Ласіцкене з результатом у 2,04 метра. А "срібло" - у Ніколи Макдермотт з Австралії - 2,02 метра.

Пізніше у Міноборони заявили, що планують провести розмову з призеркою Ігор- 2020 Магучіх. Усе через фото з росіянкою після фіналу у Токіо.