"Лестер" - "Атлетико". Разум и чувства. Лига чемпионов

Первый матч, который закончился минимальной победой испанцев, не только оставил много вопросов относительно участника полуфинала, но и невыносимо, если можно так выразиться, зарядил ответный матч. Что говорить, если один гол любой из сторон мог кардинально изменить ситуацию. И положение "Атлетико" было чуть более выгодным, у "Лестера" было достаточно много шансов, чтобы зрители могли рассчитывать на настоящую битву.

"Лестер" - "Атлетико" - 1:1 Первый матч - 0:1 Голы: Варди (61) - Сауль (26).

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган (Амарти, 84), Беналуан (Чилвелл, 46), Фукс, Ндиди, Дринкуотер, Марез, Окадзаки (Ульоа, 46), Олбрайтон, Варди. "Атлетико": Облак, Хуанфран (Лукас, 55), Савич, Годин, Луис (Корреа, 74), Сауль, Габи, Хименес, Коке, Карраско (Торрес, 69), Гризманн.

Арбитр: Джанлука Рокки (Италия).

Первые минуты матча проходили очень насыщенно. С одной стороны, обеим командам был смысл осторожничать, с другой - для "Лестера" осторожность без забитого гола не имела никакого смысла, поэтому "Лисы" сразу устроили нечто вроде штурма. Нет, конечно, это не было бездумное давление на ворота соперника, напротив, англичане на весьма приличной скорости старались организовать что-то у ворот соперника, но при этом, конечно, играли с оглядкой назад.

"Атлетико", что вполне объяснимо, позволил хозяевам владеть мячом и атаковать, но не упускали случая уколоть команду Крэйга Шекспира. Надо сказать, что испанцам удавалось организовать гораздо более острые выпады, чем атаки "Лестера", которые со временем свелись к забросам вперед. Забросы эти, во-первых, читались, во-вторых, Варди, для которого они, судя по всему предназначались, мяча толком не видел, и далеко не всегда дело было в блестящих действиях защитников.

Минуте к 15-й игра несколько успокоилась, и хотя формально "Лестер" играл первым номером, "Атлетико" с каждой минутой укреплял свои позиции. Даже когда англичане выдали несколько феерических минут с массированными атаками, мадридцы весьма спокойно с ними справлялись. Первый хороший момент хозяева создали на 21-й минуте. Это Марез выдал острую передачу налево Варди, нападающий сместился вперед и шикарно откатил назад под удар Окадзаки - японец пробивал в ближнюю девятку, но оказался чуть неточен. Еще через четыре минуты "Лестер" создал то, что вполне могло стать переломным моментом в этом противостоянии. Марез получил мяч в центре поля, протащил его через полполя, несмотря на толпу "Матрасников", но замешкался с пасом направо на ход Варди, и тот оказался вне игры. А через минуту все фактически закончилось. "Атлетико" развернул контратаку, Луис навесил слева на дальнюю штангу, где одинокий и позабытый всеми Сауль головой прекрасным ударом отправил мяч в дальний угол.

Теперь "Лестер" мог раскрепоститься до полной невозможности и порадовать своих болельщиков зрелищной игрой. "Лестер" раскрепостился, но все равно создать что-то толковое не получалось. Стандарты, на которые могли бы рассчитывать подопечные Шекспира, играли против "Лис". Единственный раз, когда стандарт мог завершиться удачно, был отмечен на 25-й минуте, когда хозяева подали угловой, и мяч после двух безуспешных забросов в штрафную оказался в ногах у Мареза - Рияд пробил издали, но Облак мяч зафиксировал.

Во втором тайме Шекспир усилил атаку. "Лестер" стал выглядеть поживее, однако это не отменило того факта, что "Атлетико" продолжать быть опаснее. Так, Гризманн убежал от троих, прострелил в штрафную на Карраско. Олбрайтон не поспевал за ним и не то что сбивал соперника, но прихватил его за плечо - арбитр пожалел "Лис" и промолчал. "Лестер" ответил на это двумя неточными ударами Чилвелла.

Однако вода камень точит. Очередная атака "Лестера" привела к некоему хаосу в штрафной, когда после заброса с правого фланга Чилвелл слева крайне неудачно пробивал в дальний угол, мяч после рикошета попал к Варди, и нападающий, как принято говорить, вложив в удар всю свою злость, едва не разорвал сетку ворот. Счет сравнялся, однако это никак не сказалось на итоге противостояния. Тем не менее хозяева преобразились и насели на ворота Облака. Неплохо под углом пробивал Ульоа - Лукас буквально выгрыз мяч. Варди пробивал из убийственной позиции - удар заблокировал Савич. Эффектно пробивал Варди (подпрыгнул спиной к воротам и легко пробросил мяч в сторону ворот) - Облак без труда взял несильный удар. Марез нарисовал штрафной возле полукружия штрафной по центру, сам пробил и сам прокинул мяч чуть выше правой девятки.

В концовке матча "Лисы" ослабили хватку, и гости стали гораздо чаще бывать на их половине. Вымотанные донельзя испанцы довольно много ошибались в атаке, отчего моменты практически не создавали, но вряд ли команда ставила перед собой цель забить любой ценой - ей вполне хватало просто коротать время с мячом у чужих ворот, держа соперника на расстоянии от владений Облака. Последние минуты матча прошли на удивление спокойно, хотя им предшествовала небольшая истерика в исполнении "Лестера", когда в одной атаке "Лисы" нанесли несколько хаотичных и бестолковых ударов по воротам. Почти все компенсированное время хозяева провели в атаке, даже Шмейхель подтянулся в штрафную, но, если говорить откровенно, все моменты, которые могли стать голом, "Лестер" создал и разбазарил гораздо раньше, а сейчас это просто была агония.

Чистая победа мастерства над желанием. Простая игра "Лестера" могла бы принести успех против этого "Атлетико" только в случае точного исполнения. У англичан с этим были проблемы. Даже во втором тайме, когда хозяева придавили подопечных Диего Симеоне и наколотили по воротам на три матча, им не удалось оживить интригу в этом матче. Притом что "Атлетико" провел далеко не лучший свой матч. Гризманн, Карраско, Сауль лишь вспыхивали лишь эпизодами, что облегчало жизнь британцам, правда, в обороне "Атлетико" большую часть матча был на высоте. В отрезке феерического футбола "Лестера" защитники выглядели уже на так надежно. Впрочем, надо сказать, что ни одной минуты в этом матче у гостей не было повода для паники. Даже когда они пропустили гол и фактически утратили контроль над мячом, они держали удар. Да, временами действовали нервно и бездумно выбивали мяч абы куда, но в целом в борьбе чувствовали себя вполне уверенно и даже в столь сложных условиях они пытались прорваться в контратаку. "Лестер" просто оказался слабее. Тем не менее стадион аплодировал своим любимцам, а мы хотим поблагодарить англичан за прекрасную европейскую сказку, за настоящий британский футбол, за несломленный дух, за фантастическое желание и безумные эмоции. За то, что в мире напичканных звездами грандов, оккупировавших футбольные вершины, есть еще место таким вот "лестерам", простым, но настоящим.

Ольга ДЕНИСЮК

Про Футболhttp://www.profootball.ua/2017/04/18/lester_atletiko_razum_i.html