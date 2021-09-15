Ляшко пояснив, чому збільшили строк дії COVID-сертифікатів в Україні

Строк дії COVID-сертифікатів в Україні продовжили, враховуючи нові наукові дані про післявакцинальний імунітет проти коронавірусу у людей. Про це 15 вересня в ефірі "24 канала" розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відеозапис ефіру опублікували у YouTube телеканалу.

За словами Ляшка, український COVID-сертифікат про вакцинацію робили за технічним завданням, яке видала Єврокомісія для країн - членів ЄС. Тому була вимога видавати документ на шість місяців.

Після того, як стало відомо, що післявакцинальний імунітет тримається протягом року - в Україні продовжили дію сертифікатів.

"В подальшому, всі відслідковували наукові дослідження щодо тривалості імунітету після проведення вакцинації. Сьогодні всі науковці кажуть, що післявакцинальний імунітет буде триматися десь упродовж року. Чи буде більше? Не факт і не зрозуміло поки що. Продукт новий, тільки розпочав застосовуватися. Будемо дивитися, скільки буде проведено досліджень і скільки буде наукової бази для приймання рішень", - зазначив Віктор Ляшко.

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29 червня Кабмін затвердив порядок формування та використання COVID- сертифікату в Україні. Окрім міжнародних і внутрішніх COVID-сертифікатів, в Україні використовуватимуть іноземні сертифікати, видані уповноваженими установами держав, із якими Україна уклала міжнародний договір про взаємне визнання.

14 липня Кабінет Міністрів визначив строк дії COVID-сертифікатів і ПЛР- тестів. Український сертифікат вакцинації діятиме протягом 180 діб.

У вересні в Україні ввели "зелений" внутрішній сертифікат про повну вакцинацію проти COVID-19 і "жовтий" сертифікат про отримання першої дози препарату проти коронавірусу. Як повідомляли у Міністерстві охорони здоров'я, строк дії "жовтого" сертифіката становить 120 днів з моменту щеплення, "зеленого" - 365 днів.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року у Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Із початку епідемії в Україні підтвердили 2,32 млн випадків COVID-19, померло 54,55 тис. осіб, видужало 2,22 млн пацієнтів.

У країні зареєстровано вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Johnson & Johnson (Janssen). Також щеплення роблять вакциною від Moderna (Spikevax).

Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. З 21 липня почався п'ятий етап вакцинації: зробити щеплення можуть усі охочі віком від 18 років.

Від початку прищеплювальної кампанії одну дозу препарату проти коронавірусу отримало приблизно 6,03 млн осіб, 4,96 млн повністю імунізовано і отримало два щеплення.