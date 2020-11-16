Люди у віці від 50 до 59 років хворіють на коронавірус найчастіше - РНБО

Станом на ранок понеділка, 16 листопада, більшість хворих на коронавірус - люди у віці від 50 до 59 років (21,4%). Про це свідчать дані оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України, надані у розпорядження ZN.UA.

Також велика кількість хворих на COVID-19 фіксується серед людей у віці від 40-49 років (18,5%) та 60-69 років (17,3%).

Згідно з даними РНБО, найчастіше від коронавірусу помирають люди у віці від 60 до 69 років (31,4 %), від 70 до 79 років (27,8 %).

Нагадаємо, протягом неділі, 15 листопада, в Україні виявили 9832 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу захворіло 354 дитини і 360 медпрацівників. Протягом неділі також госпіталізували 1100 осіб, 94 людини померли від ускладнень, 2 753 - одужали. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) і Одеській (633) областях.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на сьогодні карантин вихідного дня є єдиним методом уникнення повного локдауна. За матерiалами ZN.UA