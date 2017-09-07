Мариупольский музей передал оккупантам 52 картины - прокуратура

Сотрудниц Мариупольского краеведческого музея подозреваются в незаконной передаче на временно оккупированную территорию Крыма 52 картин из государственного музейного фонда, в связи с чем государству нанесен материальный ущерб на общую сумму более $1 млн 320 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Согласно сообщению, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

"Так, указанными лицами передано на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым в КРУ "Симферопольский художественный музей" 52 картины, в связи с чем государству нанесен материальный ущерб на общую сумму более $1 млн 320 тыс", - сказано в сообщении.

Должностным лицам из руководства музея сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК.В ближайшее время будет сообщено о подозрении третьему лицу в этом уголовном производстве, а именно гражданину, находящемуся на временно оккупированной территории полуострова Крым, который в соучастии с указанными должностными лицами способствовал совершению уголовного преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

В прокуратуре напомнили, что санкция указанной статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.