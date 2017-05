Марк Цукерберг получил почетную ученую степень в Гарварде спустя 12 лет после отчисления

Основатель и исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг получил ученую степень в Гарварде спустя 12 лет после того, как покинул университет, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте вуза.

Цукерберг опубликовал в социальных сетях (Facebook и Instagram) фотографию, на которой он запечатлен в академической одежде вместе с родителями и держит в руках диплом.

Mom, I always told you I'd come back and get my degree.

"Мама, я всегда тебе говорил, что вернусь, чтобы получить степень", - гласит подпись.

Глава Facebook также выступил с обращением к выпускникам университета. "Надо признать, что вы достигли того, чего я не смог. Если я смогу закончить эту речь, то это будет первое что мне удастся завершить в Гарварде", - отметил с иронией Цукерберг. Он посоветовал молодым специалистам не сосредоточиваться только на карьерном росте, а ставить перед собой более высокие цели.

Будущий миллиардер учился в Гарварде с 2002 года. В 2004 году он стал одним из основателей социальной сети Facebook, а в следующем году ушел из университета, чтобы уделять больше времени развитию компании. Считается, что некоторые ключевые элементы социальной сети Цукерберг продумывал в своей комнате в студенческом общежитии.

Компания Facebook в 2016 году получила 10,217 миллиардов долларов чистой прибыли, тогда как в 2015 этот показатель составил 3,68 миллиардов долларов. Таким образом, рост чистой прибыли составил 177%. При этом, выручка самой популярной в мире социальной сети составила 27,6 миллиардов долларов. По итогам года выручка компании выросла на 54%.

По материалам: ТАСС ,