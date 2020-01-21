Минздрав Украины подготовил рекомендации по новому коронавирусу из Китая

В Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации с целью раннего выявления на территории Украины возможных случаев нового коронавируса nCoV, который распространился в Китае.

Соответствующую информацию Минздрав распространил во вторник, передает УНН.

По данным Минздрава, "с целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации" относительно:

Эпидемиологических и клиничничних критериев определения случаев коронавирусной инфекции (nCoV).

Клинического ведения пациентов, отвечающих определению случаев коронавирусной инфекции (nCoV).

Перечень изделий медицинского назначения, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV.

Требований по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV.

Коммуникационных материалов для информирования населения о профилактических мероприятиях.

В Минздраве напомнили, что генеральный директор ВОЗ созывает на 22 января заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку.

"Сейчас с привлечением работников ВОЗ и CDC все еще продолжаются расследование по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определению границ очагов и масштабов распространения инфекционной болезни, вызванной новым коронавируса (nCoV)", - добавили в Минздраве.

Министерство здравоохранения Украины напомнило об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV: избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции; чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением; избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе; люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

В Китае количество инфицированных новым коронавирусом приблизилось к 300.