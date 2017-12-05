МОК запретил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде под флагом России

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря запретил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде-2018 под флагом России. Причиной запрета является поддерживаемая российским государством программа употребление допинга, факт существования которой в 2012-2015 годах считает доказанным Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

"МОК прекращает членство Национального олимпийского комитета России и создает путь для "чистых" отдельных спортсменов для участия в Играх в Пхйончхани-2018 под олимпийским флагом", - говорится в сообщении на сайте МОК.

Перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году МОК не стал накладывать полный запрет на участие россиян в соревнованиях, делегировав это решение международным федерациям по отдельным видам спорта. Поэтому в Играх не участвовали российские тяжело- и легкоатлеты (за исключением одной спортсменки, Дарьи Клишиной, которая тренировалась и готовилась не в России).

Но сейчас МОК ужесточает требования, поскольку наиболее серьезные обвинения против России связаны с проведением Зимних Игр 2014 года в Сочи. Около 25 российских спортсменов уже лишены права выступить в Южной Корее.