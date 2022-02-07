МОН затвердило план заходів цивільного захисту

Документ передбачає проведення низки заходів, зокрема й закладами освіти, з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту та підготовки учнів й студентів діям у надзвичайних ситуаціях тощо.

У рамках передбачених заходів регіональні департаменти освіти, заклади освіти, підприємства та установи, що належать до сфери управління МОН, мають сприяти ДСНС в організації виконання комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд цивільного захисту в готовність для використання за призначенням.

Також учасники освітнього процесу мають бути поінформовані про місця розташування захисних споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок поводження в них. Інформація про фонд захисних споруд цивільного захисту має бути розміщена на сайтах усіх закладів освіти.

Окрім того, фонд захисних споруд цивільного захисту має поповнюватися шляхом обстеження та взяття на облік підземних та наземних будівель та споруд з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття учасників навчального процесу як споруд подвійного призначення.

Планом передбачено, що керівники закладів освіти мають провести практичні тренування щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу, у ході яких вони мають здобути знання та вміння в здатності адекватно реагувати на виникнення надзвичайних ситуацій. Такі тренування мають бути проведені не рідше одного разу на півроку.

Керівники закладів вищої та передвищої освіти мають організувати та провести обєктові тренування з питань цивільного захисту, під час яких мають бути відпрацьовані практичні заходи з евакуації учасників освітнього процесу.

План основних заходів цивільного захисту на 2022 рік також містить заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

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