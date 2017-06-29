Монеты и российские рубли: СБУ разоблачила теневой центр, который причастен к финансированию терроризма

Сотрудники СБУ разоблачили в Сумах подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличные деньги (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории.

"При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину. Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту их проживания оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 миллионов рублей, 180 тысяч долларов, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, оперативная обстановка в районе проведения АТО снова осложнилась: российско-террористические бандформирования продолжают грубо нарушать договоренности о соблюдении перемирия. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

"На протяжении минувших суток боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских армейцев. Во время осуществления половины из этих вооруженных провокаций противник применял минометы разных калибров, один раз - ствольную артиллерию", - говорится в сообщении.

